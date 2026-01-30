Empoli, Dionisi: "Modena costruito per vincere, noi per crescere. Ma non è imbattibile"

Giornata di conferenza stampa in casa Empoli, con mister Alessio Dionisi che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Modena, valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie B. E che arriva per gli azzurri dopo il pesante 3-0 subito contro la Carrarese: "Abbiamo analizzato molto bene la sfida contro la Carrarese - dice il tecnico -, l'approccio era stato buono, e così i primi 20', ma la reazione è poi mancata. Cosa che sottolineo spesso, perché capita che quando cambiano un po' le cose nel mezzo della gara non si metta qualcosina. Pur avendo le qualità per farlo. A Carrara abbiamo perso meritatamente".

Quello però è ormai passato, il presente guarda agli emiliani: "Il Modena è una squadra costruita per stare tra le prime, che a gennaio si è migliorata, all'andata era pure prima in classifica e ha valori importanti anche a livello di rosa, sa giocare in verticale con attaccanti molto fisici, crossano tanto e hanno un portiere che sa trovare spesso lui la soluzione. Noi dovremmo essere però arrabbiati il doppio, sia per la sfida di venerdì scorso (ko per 3-0 a Carrara, ndr) che per quella dell'andata. Sarà difficile da battere, ma abbiamo voglia di riscatto, e dobbiamo ricordarci che all'andata li abbiamo comunque messi in difficoltà. A ogni modo, serve precisare una cosa: a differenza loro, non siamo una squadra costruita per vincere, ma costruita per crescere, e su questo c'è da lavorare per avere maggiore continuità".

Parlando poi di rosa e mercato: "Sono molto contento dei nuovi arrivati, ci migliorano soprattutto dopo aver perso per infortunio Pellegri, che è impossibile da sostituire. Prendere però quei profili non era semplice, è stata molto brava la società".