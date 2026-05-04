Empoli, trasferta vietata a Monza per lo scontro decisivo per la salvezza

Lo stop è ufficiale. I tifosi dell'Empoli residenti nella Provincia di Firenze non avranno accesso all'U-Power Stadium di Monza per la sfida di venerdì 8 maggio alle 20:30. L'ordinanza arriva dalle autorità competenti e colpisce tutti i settori dello stadio brianzolo, in occasione della gara valida per la 38ª giornata di Serie B.

Non è una sorpresa. Dopo quanto visto a Venezia e in altre trasferte recenti, il divieto, scrive EmpoliChannel, era prevedibile. Anche se la partita in questione rappresenta uno snodo cruciale per la salvezza del club azzurro.