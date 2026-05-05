La coop Monza contro la panchina Empoli. Un digiuno di quasi 1.000 giorni

Da un lato la speranza di salire in Serie A senza affrontare altri match, dall’altro la fiducia di mettersi alle spalle una stagione no senza dover passare per gli spareggi salvezza. Questa, in sintesi, sarà Monza-Empoli.

Scontro diretto che nelle ultime tre stagioni è occorso nel massimo torneo.

Nel 2022-2023 terminò 2-1: Ciurria al 19’, Satriano al 51’, Izzo al 67’.

Nel 2023-2024 ecco un 2-0: Colpani al 45’ e al 53’.

Nel 2024-2025 è finita per 1-3: Birindelli al 30’, Colombo al 49’, Viti al 51’, autorete di Pizzignacco al 59’.

L’incrocio vanta anche 7 faccia a faccia in cadetteria con un rendiconto in equilibrio per via dei 2 successi per parte (1983-1984 e 1999-2000 i biancorossi; 1985-1986 e 2000-2001 gli azzurri), cui dobbiamo aggiungere anche 3 segni X.

Senza scordarci della Serie C, play-off compresi: 2 affermazioni, equamente ripartite casa/fuori, 3 pareggi.

Bilancio complessivo che, quindi, vede in leggerissimo vantaggio i brianzoli sui toscani.

Però… i punteggi più ricorrenti della sfida non permetterebbero ai ragazzi di mister Bianco di salire in Serie A, neppure con un risultato negativo del Frosinone: 1-1, 0-1 e 0-0, tutti comparsi al termine di 3 Monza-Empoli.

Infine, all’andata al Castellani fu 1-1 con i centri di testa su azione da corner di Carboni al 49’ e Guarino al 79’.

Situazione in classifica.

Monza terzo con 75 punti (22V – 9X – 6P con 59GF e 30GS), di cui 45 sul proprio campo da gioco (14V – 3X – 1P con 32GF e 10GS). Al Brianteo OK dal 4 ottobre 2025, 2-1 sul Catanzaro, per un totale di 15 impegni (12V – 3X). Prima, 27 settembre, c’era stato il KO col Padova per 0-1. Empoli 14esimo con 40 punti (9V – 13X – 15P con 45GF e 52GS), ma soltanto 14 in trasferta (4V – 2X – 12P con 17GF e 31GS). Non coglie un successo esterno dallo scorso 10 gennaio, 1-0 a Cesena, poi ecco 9 match (2X – 7P).

Dalle classifiche stagionali di rendimento.

Monza più larga coop del gol di questo torneo con 20 marcatori differenti.

Empoli con la panchina più prolifica con 15 gol fatti dai subentrati

PS: fra match in Lombardia e Toscana gli azzurri hanno aperta una serie OK luna 4 sfide (2V – 2X). L’ultima affermazione del Monza risale al 26 agosto 2023, venerdì saranno trascorsi esattamente 986 giorni!

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

15 incontri disputati

5 vittorie Monza

6 pareggi

4 vittorie Empoli

14 gol fatti Monza

11 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Empoli 3-0, 2° giornata 1981/1982

L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Empoli 1-3, 37° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche il play-off promozione al termine della stagione 1995/1996.