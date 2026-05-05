Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La coop Monza contro la panchina Empoli. Un digiuno di quasi 1.000 giorni

La coop Monza contro la panchina Empoli. Un digiuno di quasi 1.000 giorniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:58Le Statistiche
Redazione Footstats

Da un lato la speranza di salire in Serie A senza affrontare altri match, dall’altro la fiducia di mettersi alle spalle una stagione no senza dover passare per gli spareggi salvezza. Questa, in sintesi, sarà Monza-Empoli.
Scontro diretto che nelle ultime tre stagioni è occorso nel massimo torneo.
Nel 2022-2023 terminò 2-1: Ciurria al 19’, Satriano al 51’, Izzo al 67’.
Nel 2023-2024 ecco un 2-0: Colpani al 45’ e al 53’.
Nel 2024-2025 è finita per 1-3: Birindelli al 30’, Colombo al 49’, Viti al 51’, autorete di Pizzignacco al 59’.
L’incrocio vanta anche 7 faccia a faccia in cadetteria con un rendiconto in equilibrio per via dei 2 successi per parte (1983-1984 e 1999-2000 i biancorossi; 1985-1986 e 2000-2001 gli azzurri), cui dobbiamo aggiungere anche 3 segni X.
Senza scordarci della Serie C, play-off compresi: 2 affermazioni, equamente ripartite casa/fuori, 3 pareggi.
Bilancio complessivo che, quindi, vede in leggerissimo vantaggio i brianzoli sui toscani.
Però… i punteggi più ricorrenti della sfida non permetterebbero ai ragazzi di mister Bianco di salire in Serie A, neppure con un risultato negativo del Frosinone: 1-1, 0-1 e 0-0, tutti comparsi al termine di 3 Monza-Empoli.
Infine, all’andata al Castellani fu 1-1 con i centri di testa su azione da corner di Carboni al 49’ e Guarino al 79’.
Situazione in classifica.
Monza terzo con 75 punti (22V – 9X – 6P con 59GF e 30GS), di cui 45 sul proprio campo da gioco (14V – 3X – 1P con 32GF e 10GS). Al Brianteo OK dal 4 ottobre 2025, 2-1 sul Catanzaro, per un totale di 15 impegni (12V – 3X). Prima, 27 settembre, c’era stato il KO col Padova per 0-1. Empoli 14esimo con 40 punti (9V – 13X – 15P con 45GF e 52GS), ma soltanto 14 in trasferta (4V – 2X – 12P con 17GF e 31GS). Non coglie un successo esterno dallo scorso 10 gennaio, 1-0 a Cesena, poi ecco 9 match (2X – 7P).
Dalle classifiche stagionali di rendimento.
Monza più larga coop del gol di questo torneo con 20 marcatori differenti.
Empoli con la panchina più prolifica con 15 gol fatti dai subentrati

PS: fra match in Lombardia e Toscana gli azzurri hanno aperta una serie OK luna 4 sfide (2V – 2X). L’ultima affermazione del Monza risale al 26 agosto 2023, venerdì saranno trascorsi esattamente 986 giorni!

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*
15 incontri disputati
5 vittorie Monza
6 pareggi
4 vittorie Empoli
14 gol fatti Monza
11 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO
Monza-Empoli 3-0, 2° giornata 1981/1982

L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO
Monza-Empoli 1-3, 37° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche il play-off promozione al termine della stagione 1995/1996.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Dal Mantova lo sgambetto promozione al Frosinone. E la prima mezz’ora… Dal Mantova lo sgambetto promozione al Frosinone. E la prima mezz’ora…
Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi... Serie C 2026/2027, sono già 37 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Altre notizie Le Statistiche
Dal Mantova lo sgambetto promozione al Frosinone. E la prima mezz’ora… Dal Mantova lo sgambetto promozione al Frosinone. E la prima mezz’ora…
La coop Monza contro la panchina Empoli. Un digiuno di quasi 1.000 giorni La coop Monza contro la panchina Empoli. Un digiuno di quasi 1.000 giorni
Roma +4, Fiorentina sei su sei, quando i rigori diventano un fattore Roma +4, Fiorentina sei su sei, quando i rigori diventano un fattore
Le lezioni di Sarri al 'maestro' Giampaolo. Ma due volte è andato ko con la Cremo... Le lezioni di Sarri al 'maestro' Giampaolo. Ma due volte è andato ko con la Cremo
La Lazio diventa micidiale nei recuperi. Lo show l'ultima volta a Cremona La Lazio diventa micidiale nei recuperi. Lo show l'ultima volta a Cremona
Allegri? Col Milan non ha ancora battuto il Sassuolo. Un memorabile 7-0 Allegri? Col Milan non ha ancora battuto il Sassuolo. Un memorabile 7-0
Quando c'è il Milan ci sono rigori. E contro il Sassuolo è una sfida a blocchi Quando c'è il Milan ci sono rigori. E contro il Sassuolo è una sfida a blocchi
Il Cagliari per certi aspetti tiene il passo delle big. Bologna poco incline al pari... Il Cagliari per certi aspetti tiene il passo delle big. Bologna poco incline al pari
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas: "Allenatore grazie al Covid. Futuro? Magari altri 10 anni al Como e poi la Premier"
Immagine top news n.1 "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.2 Nico Paz il regalo Scudetto dell'Inter? La strategia nerazzurra per averlo dal Real Madrid
Immagine top news n.3 Inter, Moratti sull'inchiesta arbitri: "Nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli"
Immagine top news n.4 Genoa, la salvezza adesso è aritmetica: e scatta il riscatto dal Milan di Colombo
Immagine top news n.5 Corsa Champions e salvezza, tutto ancora aperto: i calendari delle squadre coinvolte
Immagine top news n.6 Tre verdetti ufficiali dopo la 35^ giornata di Serie A. La classifica: Genoa matematicamente salvo
Immagine top news n.7 Una super Roma schianta la Fiorentina. Gasperini scherza su Sarri e sprinta per la Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Immagine news podcast n.2 Inter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Immagine news podcast n.4 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Inter, Chivu artefice dello scudetto. Milan sopravvalutato, è mediocre"
Immagine news Serie A n.2 Massimo Orlando: "Il Milan rischia di buttare via tutto. Juve, manca qualità"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu e i protagonisti dello Scudetto secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zaniolo: "Nazionale? Ci tenevo tanto, uno dei miei più grandi obiettivi è far parte di quella rosa"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, si va avanti con Italiano: entro questa settimana l'incontro, il mister può restare
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Thuram acciaccato: il centrocampista francese sarà gestito in vista di Lecce
Immagine news Serie A n.4 Il ds Ludi: "Como e Fabregas sono in luna di miele. Non c'è alcun dubbio nel ripartire con lui"
Immagine news Serie A n.5 Palmieri: "Berardi è un campione strepitoso. Mi auguro possa continuare a lungo nel Sassuolo"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, per l'estate torna di moda Grimaldo. Sta rompendo con il Leverkusen
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, presentato il pallone ufficiale dei playoff: sarà nero, grigio e oro
Immagine news Serie B n.2 Spezia, per la sfida col Pescara si lascia Follo. Ritiro in Toscana, a Tirrenia
Immagine news Serie B n.3 Monza, Pessina: "Vogliamo tornare in Serie A, i giochi non sono ancora finiti"
Immagine news Serie B n.4 L'ex vice di Chivu è seguito da Sampdoria e Mantova. Antonio Gagliardi saluta l'Iran
Immagine news Serie B n.5 Padova, Mirabelli: "Salvezza meritata. Crisi del calcio? Vedo solo corse alla poltrona"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Radaelli costretto ad operarsi: lesione con disinserzione del tendine dell'adduttore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Playoff e incognite, Allegretti: “Conta più la condizione fisica. Cittadella mina vagante”
Immagine news Serie C n.2 Trento eliminato dai playoff, Trainotti: "Tanta delusione, avremmo meritato un epilogo diverso"
Immagine news Serie C n.3 Supercoppa Serie C, date e orari delle ultime due giornate: Vicenza-Benevento su Rai Sport
Immagine news Serie C n.4 Serie C, secondo turno playoff: gli orari delle gare di mercoledì. Una in diretta su RaiPlay
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, Brambilla: “Eliminata una squadra forte, ora testa alla Pianese”
Immagine news Serie C n.6 Il Trapani non molla. Antonini: "Da domani la squadra torna ad allenarsi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League: Lione e Barcellona di nuovo in finale. Oslo il 23 maggio
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 20ª giornata in archivio: Roma 'tricolore', Sassuolo salvo. Inter al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: Fiorentina vittoriosa sul Como Women. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma campione d'Italia, l'ex Spugna: "Un campionato conquistato con passione e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma campione d'Italia, Greggi: "Scudetto desiderato e voluto. Orgogliosa di questa squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma campione d'Italia, Giugliano entusiasta: "Non ci credo! Sono felicissima. Sul futuro..."
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!