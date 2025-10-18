All'Entella il derby, La Repubblica (ed. Genova): "Magico tris. Samp, storica figuraccia"
La prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica è dedicata alla sfida del "Sannazzari" di ieri sera fra Entella e Sampdoria terminata 3-1 per i padroni di casa. Un successo importante per la squadra di Chiappella che si è regalata una vittoria di prestigio. Questo il titolo: "Entella, magico tris per il paradiso. Samp, storica figuraccia. Tifosi furiosi".
