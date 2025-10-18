All'Entella il derby ligure, Il Secolo XIX: "Gioia storica. Sampdoria, sconfitta e contestata"

Il taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX è dedicato al campionato cadetto. L'Entella fa suo il derby contro la Sampdoria sconfiggendo i blucerchiati per 3-1 e condannando di fatto Massimo Donati. La posizione del tecnico doriano è più che mai in bilico e oggi potrebbe esserne deciso il futuro. Questo il titolo del quotidiano: "Entella, gioia storica. Sampdoria, sconfitta e contestata".