Frosinone, Alvini: "Campioni d'inverno? traguardo significativo del nostro percorso"

Il Frosinone si impone nel match di cartello della 19^ giornata di serie BKT superando il Catanzaro per 2-0 laureandosi campione d'inverno. Nella sala stampa del "Benito Stirpe" è intervenuto Massimiliano Alvini, il quale ha fornito una disanima completa della gara dei suoi e del momento della squadra. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Tuttofrosinone.com.

"È stata una gran bella partita, di spessore e qualità. Il campo è stato anche scivoloso, ma i complimenti sono da fare alla squadra per come ha saputo stare dentro la partita. Questo, non è che ci deve servire come contentino. La partita è stata importante, andiamo avanti Mi piace andare a leggere le partite. Quando si perde, si viene etichettati sempre per il risultato. Oggi abbiamo battuto una squadra forte, pagavamo 58 anni di età. C'è un abisso tra la loro esperienza e la nostra. Vincere una partita del genere, giocandola con flessibilità, idee e disciplina ci fa guardare avanti con fiducia. Anche il pubblico credo che sia felice di quello che mettiamo in campo. Mi piacerebbe vedere qualche ciociaro in più, perchè la squadra se lo merita, ma sentiamo costantemente il loro calore. Oggi è stato calcio vero, con tutte e due le curve che cantavano. In Serie B si soffre in tutte le partite, si è sempre sul filo dell'equilibrio. In 95 minuti ci sono 4-5 partite e devi saperle leggere tutte. Già prima di Natale avevo detto dell'identità della squadra, che riesce a leggere certe situazioni pur essendo giovani. Ma guardate bene, c'è da migliorare tanto."

Sul primo posto a metà stagione ha aggiunto: "Personalmente, non ho mai considerato questo traguardo in maniera particolare, ma è significativo per il percorso che la squadra ha fatto. È meritatamente prima, per le idee messe in campo, e forse potevamo avere anche qualcosa in più. La squadra ha fatto un percorso positivo, loro lo sanno. Abbiamo parlato di o Semplicità, Standard Frosinone e Continuità. Questo è quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo continuare a fare. Personalmente, sono molto soddisfatto ma c'è ancora da lavorare." Sull'espulsione di Frosinini ha aggiunto: "Un calciatore che lavora in Serie B deve avere l'ambizione di fare bene. Giocano per una società prestigiosa che è stata tre volte in Serie A negli ultimi anni. Ci sono tutte le componenti affinchè un calciatore non sia mediocre. Sull'espulsione credo che sia netta, nonostante dal campo magari non ci siamo resi conto. Sicuramente ha influito ma siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto tre cambi difensivi."