Frosinone-Empoli, le formazioni ufficiali. Bracaglia ko in estremis. C'è Fila
Arrivano le formazioni ufficiali di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie B.
Ciociari in campo con due novità rispetto al successo in casa dello Spezia dello scorso weekend, entrambe in difesa. Al centro del reparto spazio a Monterisi anziché Cittadini, mentre sulla fascia sinistra c'è Corrado e non Bracaglia fermatosi in extremis per un attacco febbrile.
Toscani che, invece, cambiano a centrocampo e in attacco rispetto al pareggio contro la Reggiana. Sulla fascia destra della linea mediana trova spazio Ebuehi e non Candela, mentre in avanti a far coppia con Shpendi non c'è Nasti bensì l'ex Venezia Fila.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani, Corrado; Caló, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.
Empoli (3-5-2): Fulignati; Curto, Obaretin, Lovato; Ebuehi, Magnino, Ignacchiti, Degli Innocenti, Elia; Shpendi, Fila. Allenatore: Dionisi.