Dal Mantova lo sgambetto promozione al Frosinone. E la prima mezz’ora…

Chi conquista l’intera posta in palio al termine dei Frosinone-Mantova di campionato lo fa col punteggio di 2-1 (o un multiplo di questo score). Ai giallazzurri, infatti, è accaduto nel 2007-2008 e 2024-2025. Ai biancobandati, invece, nel 2008-2009 e, per 4-2, nei play-off del 2004-2005,

Attenzione, i Virgiliani hanno già fatto uno sgambetto promozione ai Ciociari.

Complessivamente ammontano a 7 i Frosinone-Mantova, i padroni di casa sono in leggero vantaggio sul fronte dei risultati, mentre in fatto di marcature vige un perfetto equilibrio.

Eccoci, allora, alla seconda particolarità di questa sfida.

Padroni di casa a segno 7 gare su 7.

Mantova a rete 6 volte su 7 (unico digiuno nel 2009-2010).

Calcolatrice alla mano, 20 gol fatti fra il vecchio Matusa e lo Stirpe per una media di (circa) 3/match.

Situazione in classifica.

Frosinone secondo a quota 78 (22V – 12X – 3P con 71GF e 34GS), di cui 38 in casa (11V – 5X – 2P con 37GF e 15GS). È in serie utile da 14 impegni di cadetteria (9V – 5X). Mantova decimo con 46 punti (13V – 7X – 17P con 45GF e 52GS), 16 dei quali in trasferta (4V – 4X – 10P con 17GF e 23GS). Viene da 2 affermazioni senza soluzione di continuità.

A qualche giorno dall’ultima giornata di campionato segnaliamo che i biancorossi sono rimasti gli unici che presentano uno zero nella statistica relativa alla differenza fra la classifica in corso di validità e la graduatoria dei primi tempi (sono, infatti, 46 punti anche all’intervallo).

Nessuna compagine ha fatto meglio dei giallazzurri per reti segnate nelle prime mezz’ore dei match dallo scorso agosto in poi: 22 gol da parte dei laziali (10 nel primo quarto d’ora, 12 fra i minuti 16 e 30).

PS: anche per quest’ultima statistica si spiega l’1-5 del girone d’andata, con gli ospiti a segno per ben 3 volte nei primi 22 minuti dopo il fischio d’avvio.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)*

7 incontri disputati

3 vittorie Frosinone

2 pareggi

2 vittorie Mantova

10 gol fatti Frosinone

10 gol fatti Mantova

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Mantova 1-1, 31° giornata 2004/2005

L’ULTIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Mantova 2-1, 28° giornata 2024/2025

* Conteggiato anche il play-off promozione al termine della stagione 2004/2005.