Frosinone-Reggiana, i convocati di Alvini: si ferma Barcella. Out con Calò e Kone
Oltre agli squalificati Kone e Calò, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini dovrà fare a meno anche dell’infortunato Kevin Barcella che ha riportato nell’ultimo allenamento un risentimento in regione retto-adduttoria sinistra, per il quale sarà sottoposto ad esami strumentali nei prossimi giorni. Assenti infine, ma per scelta tecnica, Dixon, Hegelund e Masciangelo. Questo l’elenco dei 23 a disposizione del mister giallazzurro:
Portieri: Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti: Cichella, Corrado, Gelli F., Grosso, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti: Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
