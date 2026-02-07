Serie B, Frosinone-Venezia: duello al vertice, in palio punti pesanti per la promozione

Scontro ad alta quota in Serie B, per quanto riguarda la 23^ giornata. Oggi va in scena Frosinone-Venezia: la seconda che ospita la prima della classe, dando vita a 90 minuti che possono dire molto in chiave promozione diretta anche se mancano ancora diversi mesi alla fine della regular season. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dirige la sfida il Sig. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Formazione tipo per Massimiliano Alvini, che tenterà di fare scacco matto alla capolista schierando i suoi con l’amato 4-3-3. Davanti a Palmisani, linea difensiva a 4 con Calvani-Monterisi come tandem centrale, A.Oyono nel ruolo di terzino destro e Bracaglia dall’altra parte. In mezzo al campo, ecco il terzetto formato da Cichella, Calò e Koutsoupias. Raimondo sarà il riferimento centrale del tridente, con ai lati Ghedjemis e Kvernadze.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Giovanni Stroppa risponderà con il 3-5-2, non apportando cambiamenti rispetto all’undici con cui ha iniziato la vittoriosa sfida casalinga contro la Carrarese. Tra i pali Stankovic, protetto da una linea difensiva composta da Schingtienne, Svoboda e Franjic. Busio dirigerà il centrocampo, coadiuvato da Perez e Doumbia. Sulle corsie esterne ecco Hainaut e Sagrado, mentre in avanti la coppia Yeboah-Adorante.