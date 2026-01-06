Frosinone, Zilli: "Raggiunti gli obiettivi di squadra del 2025. Ora dobbiamo continuare così"

"Abbiamo fatto un inizio di stagione importantissimo, e a livello personale sono contento dei gol, anche se si può sempre fare qualcosa in più. La cosa fondamentale però è che gli obiettivi di squadra, in questa prima parte, sono stati raggiunti. Ora dobbiamo continuare così": queste, in esclusiva a tuttofrosinone.com, le parole dell'attaccante del Frosinone Massimo Zilli, che con i suoi ha chiuso il 2025 in vetta alla classifica del campionato di Serie B, e si appresta ora allo scontro di vertice con il Catanzaro.

Oltre questo, però, non manca una nota su mister Massimiliano Alvini, che il giocatore aveva già avuto al Cosenza: "L’ho sempre detto che il mister mi ha fatto crescere prima come uomo e poi come calciatore. A livello tecnico e tattico mi ha dato tantissimo ma ancor di più come persona. Mi è sempre vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà, trova sempre la parola giusta per incoraggiarmi e tenermi in fiducia".

Frosinone viene poi definita la grande occasione, ed effettivamente, con le premesse attuali, lo può essere davvero. Ma c'è da rimanere con i piedi per terra, perché la ripresa dopo la sosta si avvicina, e centrare i tre punti contro le aquile calabresi sarà molto importante.