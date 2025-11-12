Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Zilli: "Voglio riscattare gli ultimi 2 anni. Questo Frosinone può giocarsela con tutti"

© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:34
Tommaso Maschio

C’è sicuramente un po' di dispiacere per l’ultimo risultato, ma abbiamo fatto una grande prestazione contro un avversario molto forte. Forse abbiamo concesso qualcosa in più rispetto al solito ma in generale abbiamo fatto una partita importante. Dobbiamo continuare a lavorare forte e ragionare partita dopo partita. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti poi a fine stagioni tireremo le somme". L’attaccante del Frosinone Massimo Zilli torna così sul 2-2 contro il Modena nel corso della puntata di KickOff in onda su Extra Tv dove il calciatore ha parlato anche dell’impatto con la realtà ciociara: “Ho trovato un gruppo giovane, unito e compatto. C'è un ambiente ottimo per fare calcio e sono felicissimo, so anche che per me questa rappresenta una bella occasione per dimostrare tutto il mio valore. Devo riscattare gli ultimi anni che sono stati felicissimi”.

Zilli parla poi dei suoi obiettivi: “Sono un attaccante e dunque il mio obiettivo è fare più gol possibili, spero di raggiungere la doppia cifra che sarebbe un grande risultato. - prosegue il classe 2002 come riporta Tuttofrosinone.com - Sto lavorando al massimo per segnare qualche gol in più e crescere sotto questo punto di vista. Sono cresciuto con il mito di Zlatan Ibrahimovic che per me è l'attaccante perfetto, ma guardo tanto anche Edin Dzeko e in passato ammiravo Luca Toni. Spero di poter rubare qualcosa a questi grandi centravanti".

Il calciatore si sofferma poi sul legame con il tecnico Alvini, che lo aveva già allenato a Cosenza e lo ha voluto fortemente in giallazzurro: “È stato fondamentale, mi ha fatto crescere a livello caratteriale e tecnico. Con lui proseguo un percorso iniziato lo scorso anno a Cosenza. - spiega Zilli - Il mister ci fa andare a mille durante la settimana, è sempre molto carico e vivace e io sono felice di lavorare con lui”.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
