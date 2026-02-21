...con Marco Giannitti

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di Federico Gaetano
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00
"Con questa sconfitta il Verona ha compromesso tantissimo la permanenza in Serie A. Non riesce ad uscirne fuori, dopo la sconfitta di ieri sera ha poche speranze di salvezza". Così a TuttoMercatoWeb.com Marco Giannitti, direttore sportivo, tra le altre ex di Frosinone, Ascoli e Perugia.

Quali gli errori del Verona in questa stagione?
"Il Verona in questi anni ha sempre fatto bene combaciando risultati sul campo ed economici. Quest'anno la vendita di Giovane a gennaio ha indebolito la squadra così tanto che non riuscirà, probabilmente, la stessa impresa. Una squadra che deve salvarsi Giovane non dovrebbe mai venderlo, per l'Hellas era un calciatore troppo forte".

Serie B: tra Frosinone ed Empoli è finita in parità.
"Il Frosinone ha voglia, identità tattica, personalità e grande volontà di emergere. Oggi è la squadra più forte della Serie B, è andata in svantaggio due volte e ha cercato di vincerla. Grande merito al club che lotta per le prime posizioni in Serie B e al tecnico".

Chi andrà in A?
"Venezia, Monza, Frosinone e Palermo si giocano la promozione diretta. Poi vedo bene il Catanzaro, può essere la mina vagante. E anche il Modena può dire la sua".

Investimento per iil futuro: Massolin all'Inter.
"È un ragazzo che mi ha fatto un'ottima impressione. Ho fiducia che potrebbe diventare un prospetto da Inter, ha qualità, corsa. E se l'Inter lo aspetta può ripercorrere le orme di Pio Esposito".

