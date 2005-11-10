Mbappé, Clasico da Pallone d'Oro: il francese rifila 2 gol al Barcellona e riapre la Liga

Ci sono tanti modi per raccontare Barcellona-Real Madrid di questa sera, tra cui il più sintetico che corrisponde solamente a un nome e a un cognome: Kylian Mbappe. Nella serata che precede quella dell'assegnazione del Pallone d'Oro, il francese gioca probabilmente una delle migliori partite della carriera e dà ancora colore ad un campionato che sembrava ormai immerso nelle tinte blaugrana.

Il Barça attacca ma non punge, il Real castiga

Il copione del match è chiaro fin dall'inizio: il Barça ha più in mano il pallino del gioco, ma il Real è pronto a sfruttare ogni errore avversario e non è certo venuto al Camp Nou per difendersi. La prima occasione è targata Arda Guler, con una conclusione da dentro area alta di poco. Risposta blaugrana affidata a Gordon, con un paio di tentativi che non vanno a buon fine. La prima frazione di gioco prosegue con questo spartito, che prevede occasioni da una parte e dall'altra con una certa regolarità. Il risultato si sblocca a 4 minuti dal 45': lancio visionario di Bernanrdo Silva per Cucurella, che premia la sovrapposizione interna di Diomande; palla al centro respinta da Gerard Martin sul ginocchio di Mbappé, che quasi senza accorgersene insacca in rete. I catalani avrebbero subito la chance per pareggiare: opportunità in area per Yamal, che da buonissima posizione calcia sul fondo. Un errore che fotografa il Barça del primo tempo, intraprendente ma allo stesso tempo impreciso nelle giocate decisive. E' invece cinico e glaciale il Real, che va a riposo avanti per 0-1.

Raphinha illude il Camp Nou, ma è la serata di Mbappé

Nella ripresa il Barcellona cerca in tutti i modi di pareggiare, trovando davanti però un Real molto organizzato dietro e sempre pronto a ripartire. Il pari dei catalani alla fine arriva: siamo al 61', quando sugli sviluppi di un corner Pedri imbuca in area per Raphinha che con un sinistro chirurgico trafigge Lunin. La sfida continua ad essere spettacolare: Lunin tiene a galla i suoi con un miracolo su incornata di Gerard Martin, il Real risponde con Arda Guler e nel finale si sveglia anche uno Yamal protagonista di un Clasico non memorabile. Il Barça non riesce nel colpo del ko, che invece ha l'accento francese e la maglia bianca: a 3 minuti dal 90', Bellingham lancia alla grande Camavinga che si presenta in area; sull'uscita di Garcia, appoggia a Mbappé che insacca a porta sguarnita. Nel recupero il Real tiene e alla fine può festeggiare una vittoria d'importanza capitale, per la stagione madridista e anche per lo sviluppo di una Liga ancora tutta da vivere (ora i blaugrana hanno appena 2 punti sull'Atletico e 3 sulla squadra di Mourinho).