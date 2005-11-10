Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ambrosini: "Camarda non doveva rimanere al Milan. Sono due anni che non gioca"

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 00:55Serie A
26.10.2026 00:55Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

“Quando vedo Tresoldi, mi viene in mente Camarda”. Così Massimo Ambrosini, dagli studi di Dazn, ha parlato del momento di Francesco Camarda, decisamente indietro nelle gerarchie di Ruben Amorim al Milan: “Dovrebbe fare un certo tipo di esperienza. Tresoldi per me non è un campione, ma può starci in una big. Molto meglio lui di Camarda, che dovrebbe andare in una realtà come il Bruges e giocare, fare un’esperienza diversa.

Per me quest’anno non doveva rimanere, doveva andare a giocare. Non per forza in Italia, magari all’estero. Al Milan sai che l’80% delle partite le fa Goncalo Ramos: se alla seconda occasione ti fanno giocare uno di ruolo (Cisse con il Bournemouth, ndr), capisci tutto. Sono due anni che non gioca, ha giocato una partita in Europa League… Io, se fossi stato un suo amico, gli avrei detto di provare a vedere se c’era una squadra in Belgio, in Olanda, che gioca in un certo modo. Deve prendere fiducia, crescere, prendere confidenza con 30 partite di alto livello: vai a giocare. Poi il Milan, se crede in te, ti tiene e torni che sei un uomo diverso. Lì, se ti chiamano a fare la riserva di Ramos, ti fanno giocare tutte le partite di Europa League e magari te ne fanno giocare anche qualcuna di campionato”.

Sulla stessa linea Valon Behrami: “L’allenamento non ti dà nulla. Il vero problema è che ha un contratto alto: in Belgio o Olanda faticano a pagarlo e vogliono la valorizzazione. Lì nascono i problemi dei giovani: giochi dieci partite al Milan e fai subito un contratto di un certo tipo. Poi, se non hai determinati canali, e parliamo di una società che non ha il direttore sportivo, fatichi a trovare destinazioni. Per ora è un percorso sbagliato per il ragazzo”.

Articoli correlati

Immagine news 1
Amorim sta disattendendo il patto stretto pubblicamente con Camarda
Immagine news 2
Milan, Amorim: "Grande fiducia in Cisse, ecco perché gioca lui e non Camarda"
Immagine news 3
Cisse festeggia i 20 anni a Bournemouth da falso nueve. È il suo futuro ruolo?

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:55 Serie A
Ambrosini: "Camarda non doveva rimanere al Milan. Sono due anni che non gioca"
Immagine news 2
00:30 Serie A
De Rossi spiega il litigio col tifoso: "Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa"
Immagine news 3
00:23 Serie A
Milan, Bartesaghi: "Diawara ragazzo d'oro, ha fatto un grandissimo esordio questa sera"
Immagine news 4
00:15 Serie ATMW
TMWLa miglior notizia del Milan nasce dall’emergenza: Amorim ha (ri)scoperto Bartesaghi
Immagine news 5
00:08 Serie A
Sarri confessa: "Mi aspettavo di più dai cambi". Il riferimento è a Pasalic e Scamacca
Ieri
Immagine news 6
23:59 Serie A
Caso Viery-Thuram, Marchegiani: "È come se il VAR non si sentisse più autorizzato a intervenire"
Immagine news 7
23:52 Serie A
Tegola Wiafe per il Genoa, De Rossi: "Risentimento all'adduttore, con la Juve sarà out"
Immagine news 8
23:45 Serie A
Milan, Pulisic: "Se giochiamo come oggi troveremo intensità. Leader? Ce ne sono tanti qui"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan scorda l’Europa e mette nei guai l’Udinese. Bartesaghi MVP, Amorim a -4 dall’Inter
Immagine top news n.1 Douglas Luiz riporta la Juve alla vittoria dopo 35 giorni. Spalletti: "La ripresa non mi va bene"
Immagine top news n.2 Quinta rimonta e primato conservato: Thuram spinge l'Inter contro la Fiorentina
Immagine top news n.3 Milan, quanto costa riscattare Hutchinson? Dopo il 1° gol in Serie A, ecco la cifra per tenerlo
Immagine top news n.4 Mbappé, Clasico da Pallone d'Oro: il francese rifila 2 gol al Barcellona e riapre la Liga
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan raggiunge la Roma ed è in zona Champions
Immagine top news n.6 Udinese-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic leader, Bartesaghi perfetto. Prima gioia per Hutchinson
Immagine top news n.7 Entra e aiuta a battere la Fiorentina: chi è Lavelli, il talento dell'Inter U-23 lanciato da Chivu
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Ambrosini: "Camarda non doveva rimanere al Milan. Sono due anni che non gioca"
Immagine box news Serie A De Rossi spiega il litigio col tifoso: "Ho sbagliato io, non devo reagire e chiedo scusa"
Immagine box news Serie A Milan, Bartesaghi: "Diawara ragazzo d'oro, ha fatto un grandissimo esordio questa sera"
Immagine box news Serie A La miglior notizia del Milan nasce dall’emergenza: Amorim ha (ri)scoperto Bartesaghi
Immagine box news Serie A Sarri confessa: "Mi aspettavo di più dai cambi". Il riferimento è a Pasalic e Scamacca
Immagine box news Serie A Caso Viery-Thuram, Marchegiani: "È come se il VAR non si sentisse più autorizzato a intervenire"
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese, Rubino: "Palermo micidiale, ma noi a testa altissima. Pagliuca dà entusiasmo"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Baroni: "Ci serve un acuto, dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, scelto il successore di Gorgone: il nuovo allenatore è Mignani. L'annuncio
Immagine box news Serie B Palermo, Hernani: "Grande gruppo, bello vincere in uno stadio del genere"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli riflette sul futuro dopo le contestazioni: possibile passo indietro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni