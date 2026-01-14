Il debutto in A a 17 anni, ora il prestito alla Sampdoria: la grande occasione di Matteo Palma

La difesa della Sampdoria parlerà anche un po' tedesco. In queste ore il club blucerchiato è pronto ad ufficializzare l'ingaggio di Matteo Palma, centrale 17enne di proprietà dell'Udinese e che verrà a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra allenata da Gregucci e Foti. Un prospetto interessante, seppur comunque dalla carta d'identità molto verde, che presto sarà a disposizione dello staff tecnico blucerchiato. L'operazione con il club friulano è stata chiusa sulla base del prestito secco con il ragazzo pronto a giocarsi le sue chances in cadetteria.

Il debutto in A a 17 anni

Palma è nato a Berlino da genitori italo-austriaco (il padre) e tedesco-camerunese (la madre) ha militato fino a 14 anni nelle giovanili dell’Hertha prima di approdare nel club del patron Pozzo. Il debutto in prima squadra arriva il 25 settembre 2024 in un match di Coppa Italia vinto per 3-1 contro la Salernitana mentre al termine della stessa stagione, il 25 maggio 2025, disputa la sua prima partita in A contro Fiorentina all’allora Dacia Arena all'età di 17 anni.

Le presenze stagionali

Difensore centrale può giocare sia nella retroguardia a tre, quella usata ora dalla Sampdoria, sia in quella a quattro e nella stagione in corso ha già cinque presenze in Serie A. Un tempo contro il Sassuolo, un quarto d’ora nel match vinto contro l’Atalanta, 37 minuti contro la Roma, tre minuti contro la Lazio e il quarto d’ora finale contro il Pisa oltre a tre gare da titolare in Coppa Italia.