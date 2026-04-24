TMW Il Monza stasera non può sbagliare: Venezia e Frosinone spettatrici interessate. C'è in ballo la A

Al via questa sera la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI per il programma completo), che prenderà il via con due match, lo scontro tra Avellino e Bari e - soprattutto - quello tra Monza e Modena; che non è più importante di quello che si giocherà in Irpinia, sia chiaro - il "soprattutto" non intende questo ed è giusto precisarlo -, ma potrebbe determinare parte del futuro per la promozione diretta in Serie A. Perdendo, infatti, i brianzoli potrebbero dare il là alla capolista Venezia, che domani ha comunque il primo match poi dell'anno: vincendo, potrebbe centrare il salto di categoria, ma oltre ai tre punti ai lagunari servirà anche il ko di una tra appunto Monza e Frosinone.

Si deciderà solo successivamente se gli arancioneroverdi arriveranno primi o secondi, ma poco cambierebbe, sarebbe promozione. Con una tra le altre due compagini che si dovrà leccare le ferite e puntare tutto sui playoff.

Stasera, però, il Modena si gioca anche la matematica partecipazione ai playoff, e non renderà facile la vita del Monza, ma domani l'Empoli - sfidante del Venezia, si gioca molto di più, parte della salvezza; gara ostica anche per il Frosinone, che riceverà la visita di una Carrarese che crede nel piazzamento nella griglia spareggi promozione e farà di tutto per centrare i tre punti.

Gare quindi non semplici per nessuna delle prime della classe, ma la Serie B insegna che partite facili non ce ne sono, per quanto questa possa sembrare una frase fatta.

Vedremo quindi se questo weekend potrebbe essere quello decisivo, altrimenti tutto sarà rimandato agli ultimi 180' minuti. Spezia e Palermo le prossime avversarie del Venezia, Mantova ed Empoli quelle del Monza, Juve Stabia e il già citato Mantova quelle del Frosinone.

Obiettivi da centrare per chiunque.