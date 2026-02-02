Ufficiale
Il Sorrento si rinforza in difesa: dalla Virtus Entella arriva Denis Portanova
TUTTO mercato WEB
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito, a partire dalla stagione in corso, il diritto alle prestazioni sportive di Denis Portanova, nato a Napoli il 20 giugno del 2001. Difensore centrale, Portanova ha disputato la prima parte della stagione con la Virtus Entella (7 presenze in Serie B) e vanta già 80 apparizioni in Serie C con le maglie di Entella, Gubbio e Pistoiese (due le reti all’attivo)
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile