Ufficiale Il Sorrento si rinforza in difesa: dalla Virtus Entella arriva Denis Portanova

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito, a partire dalla stagione in corso, il diritto alle prestazioni sportive di Denis Portanova, nato a Napoli il 20 giugno del 2001. Difensore centrale, Portanova ha disputato la prima parte della stagione con la Virtus Entella (7 presenze in Serie B) e vanta già 80 apparizioni in Serie C con le maglie di Entella, Gubbio e Pistoiese (due le reti all’attivo)