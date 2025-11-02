Juve Stabia, Abate: "Una sconfitta che ci deve far riflettere. Dobbiamo alzare il livello"

Queste le dichiarazioni dell'allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate riportate dalla redazione di Reportweb.tv nel post partita di Modena, che ha visto le Vespe uscire sconfitte per 3 reti a 0: "Ci deve far riflettere questa sconfitta che è finita con tre gol di scarto. Abbiamo incontrato una squadra forte, fisica, di impatto, abbiamo cercato di stare dentro la partita."

Sulla prestazione dei suoi: "Siamo stati coraggiosi, ma abbiamo preso tre gol, non bastano le prestazioni o gestire la palla, dobbiamo essere incazzati". Abate ha poi continuato "Dobbiamo alzare il livello e anche tanto per restare nella categoria. Il fattore campo? Quando siamo in casa siamo più trascinati dai tifosi, ma il gruppo deve imparare a giocare con la bava e la determinazione anche in trasferta", per poi concludere "Alleno un gruppo grande a livello umano".