Reggiana-Juve Stabia, i convocati di Abate per la sfida: out in quattro
Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Reggiana, valevole per la 22° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, domenica 1 febbraio 2026, con inizio alle ore 15:00 presso lo stadio ”Mapei Stadium-Città del Tricolore”.
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.
Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 13 Varnier, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.
Centrocampisti: 8 Zeroli, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos.
Squalificati: Leone.
Indisponibili: Battistella, Candellone, Morachioli.
