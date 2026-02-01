Juve Stabia, Abate: "Gol preso è colpa mia. Non siamo pronti per il vertice, salviamoci"

Ignazio Abate ha dichiarato quanto segue dopo il pareggio delle vespe contro la Reggiana: “Credo che le analisi vadano fatte a 360 gradi. Abbiamo fatto una mezz’ora di buonissimo livello, padroni del campo. Poi abbiamo subito la rete del pareggio dove il portiere non ha assolutamente colpe, le colpe sono le mie. Sono io che faccio le richieste di giocare da dietro e questo ci porta tanti vantaggi. Se sbaglia il portiere rischi di prendere gol, ma il ragazzo deve stare molto sereno. È la strada che abbiamo intrapreso. Avevamo Gabrielloni in campo dal primo minuto, che non avevamo mai avuto per 3-4 mesi, e Varnier che si è allenato due giorni in settimana.

Indubbiamente non riuscivamo a tenere l’intensità alta nel pressing e dovevamo abbassarci. Nonostante ciò, non abbiamo subito niente, rischiando solo su una palla inattiva nel secondo tempo. Ora, con i nuovi innesti, dobbiamo amalgamare di più il gruppo, dobbiamo tenere botta ancora per un po’ e poi vedremo tra un mesetto come procederà il nostro percorso. Non siamo pronti per fare un campionato di vertice, ci manca ancora uno step. Ma l’aspetto positivo è che siamo a +13 dai play-out. Dobbiamo avere l’ossessione di arrivare ai 46 punti il prima possibile. Non è il momento di alzare la testa, è il momento di seminare con grandissima umiltà”.