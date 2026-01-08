Juve Stabia, evento senza autorizzazione al 'Menti'. La nota del club e del Comune

Attraverso i canali ufficiali della Juve Stabia arriva una nota in merito alla gestione dello stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia in occasione di un evento privato effettuato senza alcuna autorizzazione. Ecco il testo integrale del comunicato:

"Gli amministratori della S.S. Juve Stabia 1907, dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, in riferimento alla nota del 7 gennaio 2026, con cui si richiede puntuale relazione in merito all’utilizzo del terreno di gioco dello stadio Comunale ‘Romeo Menti’, a seguito di un evento privato verificatosi nel febbraio 2025, rappresentano la loro estraneità ai fatti in quanto gli stessi, riferiti a circa un anno or sono, risultano del tutto estranei alla gestione degli attuali amministratori, in carica dal 21 ottobre 2025, i quali, all’epoca dei fatti, non avevano alcuna competenza né responsabilità in ordine alla custodia e vigilanza dell’impianto in oggetto, attribuita contrattualmente alla Società S.S. Juve Stabia S.r.l. in base all’accordo operativo prot. N. 53083 del 6 settembre 2024. Gli stessi condividono pienamente l’operato comunale nel richiedere chiarimenti e relazione puntuale all’amministratore legale della S.S. Juve Stabia S.r.l. quale soggetto responsabile all’epoca dei fatti. A tal fine, la medesima relazione sarà altresì richiesta e sollecitata dagli Amministratori al legale rappresentante e, una volta acquisita, tempestivamente trasmessa al competente Tribunale Misure di Prevenzione e contestualmente all’ente richiedente".

Questa, invece, la nota del Comune campano:

“Il Comune di Castellammare di Stabia precisa che non ha mai autorizzato l’utilizzo dello Stadio ‘Romeo Menti’ per feste o eventi di natura privata. Qualora simili iniziative si siano svolte, esse sono da ritenersi in totale difformità rispetto alle regole e alle disposizioni imposte dall’Amministrazione Comunale. In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa un evento privato svoltosi nel febbraio 2025, riconducibile a un esponente della tifoseria organizzata, si chiarisce che ogni eventuale responsabilità ricade esclusivamente sui soggetti incaricati della gestione quotidiana dell’impianto sportivo.

L’Amministrazione Comunale, a tutela della legalità, della trasparenza e del corretto utilizzo dei beni pubblici, si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie, nelle sedi opportune, nei confronti della società S.S. Juve Stabia e delle eventuali società da essa individuate per la gestione dello Stadio, al fine di accertare eventuali responsabilità e garantire il pieno rispetto delle convenzioni e delle normative vigenti".