Juventus e McKennie sempre più distanti: per l'americano è forte la tentazione MLS
Matteo Moretto, in un recente intervento, mette in evidenza come già nel mese di aprile fossero emerse le prime indiscrezioni riguardo a un cambio di rotta di Weston McKennie sul rinnovo con la Juventus. Nonostante le parti avessero inizialmente raggiunto un accordo verbale, la trattativa si è successivamente interrotta a causa del mancato punto d'incontro sulle commissioni agli agenti, portando a un totale congelamento dell'operazione.
Viene inoltre confermato come il centrocampista coltivi da tempo il desiderio personale di tornare a vivere negli Stati Uniti. In questo scenario, la MLS starebbe spingendo con insistenza per assicurarsi le prestazioni del giocatore a parametro zero nel giugno 2026. Al momento, il dialogo per il rinnovo con il club bianconero resta fermo, mentre le lusinghe provenienti dal campionato americano continuano a tentare fortemente il calciatore, che Spalletti chiaramente stima per la sua duttilità e non solo.