TMW Sampdoria, primi controlli per Coda: solo una contusione. Settimana prossima nuovi esami

Un'assenza per Attilio Lombardo ma senza eccessive preoccupazioni. Domani sera la Sampdoria scenderà in campo al "Ferraris" per affrontare il Monza nell'anticipo 35a giornata di Serie B. Continuità è la parola d'ordine in casa blucerchiata dopo le tre vittorie consecutive ottenute contro Avellino, Empoli e Pescara. Dall'altra parte però c'è la consapevolezza di affrontare un avversario difficile che lotta per le posizioni alte della classifica e soprattutto l'indisponibilità da parte di Massimo Coda. L'attaccante di Cava de' Tirreni non è stato convocato dal tecnico per un problema fisico accusato in settimana.

La situazione di Coda

Nella giornata di ieri il centravanti ha abbandonato anzitempo la seduta di allenamento al "Mugnaini" di Bogliasco ed in queste ore è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Dopo un primo controllo si tratterebbe soltanto di una contusione, quindi ogni tipo di lesione è stata scongiurata. La prossima settimana saranno effettuati ulteriori approfondimento così da capire i tempi di recupero definitivi.

Oltre 25mila presenze

E per la gara di domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.45, il pubblico risponderà ancora presente. Saranno oltre 25mila le presenze al "Ferraris" fra abbonati (20392) e biglietti staccati (oltre 5mila). La vendita andrà avanti ancora nelle giornate di oggi e domani con promozioni attive per gli Under 18 (5 euro l'ingresso) in Gradinata Nord e Distinti.