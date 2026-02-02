Il Cagliari saluta Luperto: "Esempio di dedizione alla causa, personalità positiva nel gruppo"

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Luperto che si trasferisce all’US Cremonese a titolo definitivo". Anche i sardi hanno annunciato l'addio da parte del difensore italiano, che si ricongiunge a Davide Nicola e firma con i grigiorossi: "Il centrale ha esordito in maglia rossoblù in Coppa Italia il 12 agosto 2024 nella vittoria per 3-1 contro la Carrarese, autore di un assist. Il 19 gennaio 2025 ha segnato la sua prima rete con il Cagliari, nella gara vinta per 4-1 contro il Lecce all’Unipol Domus. Tra i calciatori della rosa più impiegati, ha offerto il suo fondamentale contributo al raggiungimento della salvezza. In questa prima parte di stagione ha totalizzato 19 gare, in gol nella prima partita di campionato, la rete del pareggio in casa (1-1) realizzata nei minuti finali contro la Fiorentina".

Poi le parole che evidenziano quanto sia forte il legame con il 29enne: "Esempio di dedizione alla causa, personalità positiva all’interno del gruppo, lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 58 presenze. Il Club lo ringrazia per quanto fatto, in campo e fuori, nel suo percorso in rossoblù e gli augura tutto il meglio per le sue prossime sfide professionali. Grazie e buon proseguimento di carriera, Lupo!". Un pensiero anche sui social: "A Seba il nostro ringraziamento per quanto fatto, in campo e fuori, nel suo percorso in rossoblù".