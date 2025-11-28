…con Pierpaolo Bisoli

“La partita tra Cesena e Modena sarà bella da vedere, ci saranno grandi valori in campo. Stasera sarà una partita tutta da vedere”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pierpaolo Bisoli in vista della partita di questa sera.

Come vede la B, mister?

“Il Modena e il Cesena stanno facendo cose importanti. Chi invece non sta facendo bene sono Spezia, Bari e Sampdoria. E non sta facendo bene neppure il Palermo, ma non è ancora una delusione perché la B non è ancora entrata nel vivo”.

Il Monza ha tenuto Bianco anche quando sembrava che le cose non andassero bene…

“Brava la società che ha fatto quadrato intorno al tecnico. Sono stati bravi a trovare in fretta le contromisure”.

Due sconfitte di fila per l’Inter. C’è da preoccuparsi?

“Non è un campanello d’allarme. Qualche scivolone ci può stare. Ma deve ringiovanire il reparto arretrato”.

Domenica c’è Roma-Napoli…

“Bella partita, davvero. Due allenatori, Conte e Gasperini, che stimo molto. Quando Conte parla non lo fa mai per caso, anche questa volta credo abbia trovato la soluzione giusta”.