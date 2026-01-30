L'Inter non molla Moussa Diaby: il club nerazzurro prepara una nuova offerta

L’Inter continua a lavorare sul fronte Moussa Diaby, nome che resta in cima alla lista per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di caratura internazionale in questa fase conclusiva di mercato. I nerazzurri non hanno abbandonato la pista che porta all’esterno francese e sono pronti a tornare alla carica nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club di Viale della Liberazione starebbe preparando una nuova proposta dopo il rifiuto dell’Al-Ittihad a una prima formula da 35 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto. La società saudita, infatti, spinge per una cessione a titolo definitivo, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice.

Dal canto suo Diaby ha già dato segnali chiari: l’accordo con l’Inter sarebbe stato trovato sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo e, nonostante l’interesse di altri club europei, il francese ha indicato i nerazzurri come priorità assoluta. La palla ora passa ai dirigenti dell’Al-Ittihad, che pubblicamente hanno sempre dichiarato di non voler ostacolare l’eventuale partenza del giocatore, ma che attendono un’offerta ritenuta all’altezza.