Serie B, gli arbitri della 29ª giornata. La Penna ancora 'cadetto': dirigerà Frosinone-Samp
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà tra sabato 7 e domenica 8 marzo, senza alcun anticipo del venerdì a seguito del turno infrasettimanale che si è concluso proprio ieri.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
AVELLINO - PADOVA
Daniele Perenzoni di Rovereto
Belsanti - Scarpa
IV Ufficiale: Castellone
Var: Gualtieri
Avar: Fourneau
SPEZIA - MONZA
Fabio Maresca di Napoli
Yoshikawa - Bianchini
IV Ufficiale: Feliciani
Var: Ghersini
Avar: Di Vuolo
SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA
Andrea Calzavara di Varese
Barone - Grasso
IV Ufficiale: Castellano
Var: Camplone
Avar: Cosso
VENEZIA - REGGIANA
Daniele Chiffi di Padova
Preti - Fontani
IV Ufficiale: Diop
Var: Prontera
Avar: Paganessi
MODENA - CESENA
Matteo Marcenaro di Genova
Palermo - Colaianni
IV Ufficiale: Allegretta
Var: Volpi
Avar: Prenna
CATANZARO - EMPOLI
Valerio Crezzini di Siena
Mokhtar – El Filali
IV Ufficiale: Massimi
Var: Santoro
Avar: Rutella
FROSINONE - SAMPDORIA
Federico La Penna di Roma 1
Lo Cicero - Miniutti
IV Ufficiale: Zoppi
Var: Aureliano
Avar: Del Giovane
MANTOVA – JUVE STABIA
Ivano Pezzuto di Lecce
Niedda - Pascarella
IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei
Var: Meraviglia
Avar: Dionisi
CARRARESE - PALERMO
Marco Piccinini di Forlì
Garzelli - Regattieri
IV Ufficiale: Collu
Var: Baroni
Avar: Ghersini
PESCARA - BARI
Simone Galipò di Firenze
Cecconi - Giuggioli
IV Ufficiale: Zanotti
Var: Serra (on site stadio 'Adriatico' Pescara)
Avar: Monaldi (on site stadio 'Adriatico' Pescara)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.