Serie B, una sola giornata al termine del girone di andata: la classifica marcatori parziale

Con la giornata di sabato 27 dicembre, è andata definitivamente in archivio la 18ª giornata del campionato di Serie B, la penultima del girone di andata, che ha anticipato la sosta invernale, con il torneo cadetto che riprenderà poi nel secondo weekend di gennaio: si concluderà in quel momento il primo giro di boa, ma intanto è stata data una linea precisa a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento, e che vede l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo in vetta, per altro con un buon distacco dal secondo posto.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati

12 gol: Pohjanpalo (2; Palermo)

9 gol: Gliozzi (6; Modena)

8 gol: Coda (2; Sampdoria)

7 gol: Adorante (3; Venezia)

6 gol: Biasci (Avellino), Bortolussi (3; Padova), Cissè (Catanzaro), Ghedjemis (Frosinone), Koutsoupias (Frosinone), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)

5 gol: Abiuso (Carrarese), Di Nardo (Pescara), Iemmello (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Raimondo (Frosinone), Ruocco (1; Mantova), Yeboah (1; Venezia)

4 gol: Birindelli (Monza), Blesa (Cesena), Bracaglia (Frosinone), Calò (1; Frosinone), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Olzer (Pescara), Pierozzi (Palermo). Portanova (Reggiana)

3 gol: Alvarez (Monza), Antonini (Catanzaro), Artistico (Spezia), Busio (1; Venezia), Carissoni (Juve Stabia), Ceesay (Empoli), Corazza (Pescara), Dany Mota (Monza), Debenedetti (Entella), Frabotta (Cesena), Franzoni (2; Entella), Gytkjaer (Bari), Izzo (Monza), Le Douaron (Palermo), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Mendes (Modena), Nasti (Empoli), Novakovich (Reggiana), Odogwu (SudTirol), Olivieri (Pescara), Pellegri (Empoli), Pittarello (1; Catanzaro), Reinhart (Reggiana), Segre (Palermo), Tavsan (Reggiana)

2 gol: Aurelio (Spezia), Azzi (Monza), Bellich (Juve Stabia), Bozzolan (Reggiana), Cacciamani (Juve Stabia), Casas (Venezia), Di Serio (Spezia), Depaoli (Sampdoria), Distefano (Carrarese), Doumbia (Venezia), Fila (Venezia), Fiori (Mantova), Finotto (Carrarese), Guarino (Empoli), Hasa (Carrarese), Hainaut (Venezia), Henderson (Sampdoria), Ioannou (Sampdoria), Kike Perez (Venezia), Kvernadze (Frosinone), Lambourde (Reggiana), T. Marras (Mantova), Martini (SudTirol), Maistro (Juve Stabia), Nieling (Modena), A. Palumbo (Palermo), Pecorino (SudTirol), Petagna (Monza), Pontisso (Catanzaro), Ravanelli (Monza), Russo (Avellino), Sgarbi (Padova), Simic (Avellino), Tonoli (Modena), Varas (Padova), Verreth (Bari), Zanon (Carrarese), Zilli (Frosinone)

1 gol: Adamo (Cesena), Alesi (Catanzaro), Artioli (Mantova), Baldè (Monza), Bani (Palermo), Barak (Sampdoria), Bariti (Entella), Bastoni (Cesena), Bellomo (1; Bari), Berti (Cesena), Beruatto (Spezia), Besaggio (Avellino), Bisoli (Cesena), Bjarkason (Venezia), Brighenti (Catanzaro), Brunori (Palermo), Buonaiuto (Padova), Buso (Catanzaro), Calvani (Frosinone), Capellini (Pescara), Carboni (Monza), Casiraghi (SudTirol), Cassandro (Catanzaro), Castagnetti (Cesena), Castrovilli (Bari), Cella (Mantova), Cerri (Bari), Cicconi (1; Carrarese), Colpani (Monza), Compagnon (Venezia), Conti (Sampdoria), Correia (Juve Stabia), Coulibaly (SudTirol), Crespi (Avellino), Cuni (Sampdoria), De Pieri (Juve Stabia), Delli Carri (Monza), Di Mariano (Modena), Dagasso (Pescara), Defrel (Modena), Diakite (Palermo), Dickmann (Avellino), Dorval (Bari), Duncan (Venezia), El Kaouakibi (SudTirol), Elia (Empoli), Esposito (1; Spezia), Faedo (Padova), Favasuli (Catanzaro), Franzoni (Entella), Fumagalli (Virtus Entella), Fusi (Padova), Gabrielloni (Juve Stabia), Giorgini (Juve Stabia), Girma (Reggiana), Gomes (Palermo), Gondo (1; Reggiana), Grosso (Frosinone), Harder (Padova), Illanes (Carrarese), Insigne (1; Avellino), Karic (Virtus Entella), Keita Balde (Monza), Kofler (SudTirol), Korac (Venezia), Kouda (Spezia), Kumi (Avellino), Lasagna (Padova), Lescano (Avellino), Maggiore (Bari), Mangraviti (Cesena), Marchizza (Frosinone), Marconi (Virtus Entella), Maric (Monz), M. Marras (Reggiana), Merola (Pescara), Massolin (Modena), Missori (Avellino), Mosti (Juve Stabia), Obiang (Monza), A. Oyono (Frosinone), Pafundi (Sampdoria), M. Palumbo (Avellino), Perrotta (Padova), Ranocchia (Palermo), Rover (Reggiana), Rubino (Carrarese), Ruggeri (Carrarese), Ruggero (Juve Stabia), Santoro (Modena), Saporiti (Empoli), Seghetti (Padova), Sersanti (Modena), Soleri (Spezia), Sounas (Avellino), Svoboda (Venezia), Tonin (Pescara), Tronchin (SudTirol), Vergani (Frosinone), Verrengia (Catanzaro), Vignali (Spezia), Vlahovic (Spezia), Yepes (Empoli), Zampano (Modena), Zanimacchia (Modena), Zaro (Cesena), Zuelli (Carrarese)