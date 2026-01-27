Atalanta, Krstovic e il rapporto con Scamacca: "Fiducia reciproca. Firmo per 12 gol? No"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che domani affronta in trasferta l'Union Saint Gilloise nell'ultima partita della League Phase. A presentare i temi della partita ci ha pensato l'attaccante nerazzurro Nikola Krstovic in conferenza stampa: "Come ho svoltato nonostante le difficoltà? Ho cambiato tanto in questi mesi. Ogni giorno do il massimo lavorando per l’Atalanta. La testa ci porta alla partita di domani dove vogliamo fare bene”.

Che rapporto ha con Scamacca? “Per me e Gianluca l’importante è dare tutto per l’Atalanta. Abbiamo una fiducia reciproca: se gli attaccanti fanno goal è la priorità. Il minutaggio non cambia, quello che conta è la squadra”.

Cosa ne pensa dell’arrivo di Raspadori?

“Abbiamo un giocatore forte che sta dando una grande mano all’Atalanta. Si lavora tanto con il mister e sono convinto che crescerà allenamento dopo allenamento”.

Cosa sta imparando dall’esperienza con l’Atalanta?

“A Lecce ho giocato sempre, ma qui a Bergamo ci sono tanti attaccanti forti. Qua noto molta qualità e sto crescendo sotto ogni aspetto: la priorità è farsi trovare sempre pronti”.

Che è esultanza è dopo i goal?

“L’esultanza è dedicata a mia figlia che mi ha suggerito questa esultanza”.

Qual è il suo obiettivo con l’Atalanta?

“Per me è importante fare bene con l’Atalanta. Ho fatto goal anche in Champions, ma quello che conta è la partita: si difende e si attacca tutti insieme. Speriamo domani di vincere e fare bene”.

Che insegnamento le ha dato mister Palladino?

“Il mister ha dato una grande impronta e ci ha dato una mentalità vincente. Quello che conta è provare a vincere”.

Che rapporto ha con gli assist?

“Fare assist vuol dire dare una mano al mio compagno. Quello che conta è dare una grande mano alla squadra. Come sono felice per i goal, lo sono anche per i miei compagni”.

Lei firma per 12 gol? “No.”