Serie B, Carrarese-Sudtirol: allo Stadio dei Marmi sfida per sognare i play-off

Una sfida interessante quella che il ventitreesimo turno di Serie BKT mette in campo, tra Carrarese e Sudtirol. Allo Stadio dei Marmi di Carrara arrivano due delle squadre più in forma di questo avvio di 2026, che sognano l'aggancio alle zone play-off.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I ragazzi di Calabro sono caduti al Penzo di Venezia nell'ultimo turno, contro la capolista. Tuttavia nelle precedenti tre gare del 2026 i toscani avevano raccolto nove punti, facendo bottino pieno. Fermi al nono posto con 29 punti, i gialloblu vogliono tentare l'assalto all'ottavo del Catanzaro e allo stesso tempo tenere lontano il Sudtirol che dista solamente un punto.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - I biancorossi vivono un momento magico. L'inizio del 2026 degli uomini di Castori è stato brillante, con quattro vittorie in altrettante partite e adesso l'obiettivo è quello di cercare il sorpasso proprio sulla Carrarese al nono posto e continuare a sognare l'aggancio al treno play-off.