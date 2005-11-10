Mantova, Modesto: "Bravi tutti, vinta una gara 'sporca" contro squadra fisica"

Tre punti d'oro per il Mantova, che torna dalla trasferta contro la Virtus Entella con una vittoria fondata sul carattere e sull'adattamento tattico. Al termine della sfida, l'allenatore biancorosso Francesco Modesto ha offerto un quadro dettagliato della gara ai microfoni della stampa (dichiarazioni raccolte da TuttoMantova.it), evidenziando la capacità dei suoi uomini di plasmarsi in base alle avversità incontrate sul campo.

L'avvio immediato con la rete del vantaggio ha tracciato il solco, ma la partita ha richiesto un continuo lavoro di contenimento fisicità e seconde palle, caratteristiche tipiche dell'Entella su un terreno di gioco a loro molto congeniale. L'approccio dei virgiliani è stato impeccabile sotto il profilo dell'abnegazione: "Loro giocano poco, lanciano lungo, creano mischie e sono abituati su questo campo. Riescono a mettere in difficoltà. I ragazzi, però, l’hanno interpretata bene. Hanno giocato da squadra ed hanno saputo soffrire. Ci sarà da rivedere un po’ di cose, per capire ciò che non ha funzionato in tutte e due le fasi. Comunque bravi tutti ed avanti su questa strada".

Pur riconoscendo la necessità di rivedere alcune dinamiche in entrambe le fasi di gioco per correggere gli errori commessi, il tecnico ha promosso a pieni voti lo spirito del gruppo: "Abbiamo saputo giocare anche in modo ‘sporco’ contro un avversario che ha comunque qualità e che ha dominato le scorse partite. Siamo stati bravi a calarci nel match ed a leggere le varie situazioni. Abbiamo approcciato tatticamente nel modo giusto e tenuto palla. Sicuramente si poteva fare di più, ma chi va in campo sa come comportarsi, come cambiare passo, a seconda dello svolgimento, e quando mettersi l'elmetto".