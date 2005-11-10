Serie B, 8ª giornata: i risultati finali dei match delle 15. D'Angelo-Samp, pari beffa
Paolo Lora Lamia
Sono terminate le partite di Serie B, iniziate alle 15.00 e valide per l'8ª giornata. Comincia in modo amaro l'avventura di D'Angelo alla guida della Sampdoria, pareggiando per 1-1 contro il Sudtirol e subendo il gol del pari su rigore allo scadere del recupero. Grande affermazione del Modena contro il Cesena: mattatore Belotti, autore di due dei tre gol gialloblù. Mantova corsaro a Chivari contro la Virtus Entella: con questi tre punti, mette pressione alla capolista Palermo. Colpi esterni anche di Padova e Juve Stabia, contro Avellino e Cremonese. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 settembre 2026
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 17*
Modena 16*
Pisa 13
Sudtirol 13*
Ascoli 12
Avellino 11*
Benevento 11
Padova 10*
Arezzo 10
Virtus Entella 9*
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Juve Stabia 8°*
Cesena 8*
Carrarese 7
Empoli 7*
Cremonese 6*
Sampdoria 5*
Catanzaro 4
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva