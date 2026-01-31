Mantova, Modesto: “ sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice ma i ragazzi hanno interpretato bene la gara”

Si chiude in parità il confronto dell'Adriatico tra Pescara e Mantova: il triplice fischio sancisce un 2-2 che non accontenta nessuno. Rammarico per la formazione virgiliana che, trascinata dalla doppietta di Ruocco, si era portata per due volte in vantaggio senza però riuscire a blindare il risultato

Modesto, ai microfoni post partita, parla così del match contro il Pescara: "sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice ma i ragazzi hanno interpretato la gara bene sotto tanti aspetti. Potevamo concretizzare meglio le azioni che ci sono capitate anche se la partita l’abbiamo fatta noi ed abbiamo avuto tante occasioni ma loro sono stati più bravi a riprenderci. Per il nostro campionato mi è piaciuto molto l’atteggiamento dei miei ragazzi, sapevamo che ci avrebbero marcato a uomo e la nostra scelta è stata di attaccare forte la loro difesa e su questo siamo stati bravi, il Pescara ha messo in difficoltà molte squadre in questa maniera al di là dei risultati che hanno avuto dimostrando di essere una squadra viva con dei valori. Il controllo del gioco non lo abbiamo spesso avuto noi perché cercavamo le palle lunghe però quando abbiamo avuto le occasioni di gestire il pallone siamo stati bravi ad arrivare nella loro area.”

Riguardo alle domande inerenti ai nuovi giocatori del Pescara e del proprio attaccante Mensah, Modesto risponde così a rete8: “ Brugman è un giocatore straordinario ed Insigne ha fatto la storia ed ora che è ritornato darà molto entusiasmo alla squadra e sarà un giocatore di valore assoluto per questa squadra.”

“Tutti i ragazzi hanno avuto una crescita, Mensah è un giocatore che si mette in discussione perché vuole migliorarsi come tanti altri ragazzi che ho a disposizione, lui spesso fa reparto da solo e allo stesso tempo sa giocare con la squadra e ultimamente è diventato anche un finalizzatore e siamo tutti contenti. Non dimentichiamoci di Mancuso che se messo nella maniera corretta può fare tanti goal anche lui.”

Sul ritorno di Mancuso a Pescara il tecnico del Mantova risponde così: ”le voci di un ritorno di Mancuso a Pescara sono errate perchè lui è un giocatore nostro.