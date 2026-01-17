Mantova, Modesto: "Orgoglioso dei ragazzi, sappiamo che campionato dobbiamo fare"
Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha così commentato la vittoria dell'Euganeo di Padova.
Come giudica questa partita?
"Sono orgoglioso dei miei ragazzi, per come si sono messi a disposizione. Nel primo tempo ci sono state diverse occasioni per entrambe, nella ripresa invece ci siamo abbassati".
Le è piaciuta la risposta della squadra?
"Abbiamo saputo soffrire da squadra, sappiamo qual è il campionato che dovremo fare. Papu sembrava quello di una volta, e all'Euganeo sono in tante ad aver patito".
