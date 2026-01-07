Martinelli alla Sampdoria, il talento della Fiorentina va a farsi le ossa in Serie B
Il mercato della Sampdoria continua a viaggiare a ritmo altissimo. Dopo aver ufficializzato gli innesti di Salvatore Esposito a centrocampo, Tjas Begic per le corsie esterne, Matteo Brunori in attacco e in attesa dell'annuncio di Gerasimos Mitoglou in difesa, il club blucerchiato è pronto a mettere a segno il quinto colpo di questa sessione invernale.
Il rinforzo arriva tra i pali: la Sampdoria ha infatti definito l’accordo con la Fiorentina per Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 che andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra di Gregucci.
Arrivato ieri, oggi la firma
Il giovane estremo difensore è arrivato ieri a Genova, dove ha trascorso la notte in un albergo del levante cittadino. Nella giornata di oggi firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al club blucerchiato, per poi mettersi subito a disposizione dello staff tecnico e aggregarsi al gruppo che sta preparando la trasferta di Avellino.
Il profilo
Nato a Bagno a Ripoli e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Martinelli è stato aggregato stabilmente alla prima squadra viola dalla stagione 2022/23, collezionando inizialmente cinque convocazioni. Il 2 giugno 2024 ha fatto il suo esordio in Serie A nel successo sul campo dell’Atalanta, mentre in questa stagione ha già messo a referto due presenze in Conference League contro Mainz e Losanna.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.