Martinelli alla Sampdoria, il talento della Fiorentina va a farsi le ossa in Serie B

Il mercato della Sampdoria continua a viaggiare a ritmo altissimo. Dopo aver ufficializzato gli innesti di Salvatore Esposito a centrocampo, Tjas Begic per le corsie esterne, Matteo Brunori in attacco e in attesa dell'annuncio di Gerasimos Mitoglou in difesa, il club blucerchiato è pronto a mettere a segno il quinto colpo di questa sessione invernale.

Il rinforzo arriva tra i pali: la Sampdoria ha infatti definito l’accordo con la Fiorentina per Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 che andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra di Gregucci.

Arrivato ieri, oggi la firma

Il giovane estremo difensore è arrivato ieri a Genova, dove ha trascorso la notte in un albergo del levante cittadino. Nella giornata di oggi firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al club blucerchiato, per poi mettersi subito a disposizione dello staff tecnico e aggregarsi al gruppo che sta preparando la trasferta di Avellino.

Il profilo

Nato a Bagno a Ripoli e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Martinelli è stato aggregato stabilmente alla prima squadra viola dalla stagione 2022/23, collezionando inizialmente cinque convocazioni. Il 2 giugno 2024 ha fatto il suo esordio in Serie A nel successo sul campo dell’Atalanta, mentre in questa stagione ha già messo a referto due presenze in Conference League contro Mainz e Losanna.