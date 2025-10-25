TMW Milanese: "Lucca deve compiere ancora quel passo in avanti. E su Napoli-Inter..."

E' senza dubbio il big match di questa giornata. Inutile girarci intorno. Napoli-Inter non sarà decisiva per capire chi potrà stare in scia del Milan ma sicuramente è una gara importante per l'alta classifica e per dirci come stanno entrambe le squadre. Sulla gara del "Maradona" ha parlato ai nostri taccuini nel corso della rubrica "A tu per tu" il doppio ex Mauro Milanese: "La vedo bene per il Napoli - ha commentato -. La squadra che viene più bastonata di solito ha più motivazioni".

L’acquisto di Lucca può essere stato un po’ azzardato?

"Deve ancora compiere quel passo in avanti. Come Camarda, anche se ha fatto qualche campionato in più. Deve ancora compiere quel passo in avanti. Come Camarda, anche se ha fatto qualche campionato in più...e quindi deve essere bravo a sfruttare la sua stazza per dimostrare il suo talento".

Lei è doppio ex. Per chi farà il tifo oggi?

"Difficile dirlo. Sono le due piazze che mi hanno dato di più. L’Inter è stata la squadra più prestigiosa dove ho giocato. Giocare con Ronaldo il Fenomeno, Baggio, Pirlo, Zamorano, Bergomi…. è qualcosa di bello, entusiasmante. Mi dispiace quando le cose vanno male per una o per l’altra".

