Roma, Wesley: "Tre sconfitte nelle ultime quattro ma noi impariamo dai nostri errori"
Il terzino della Roma Wesley ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dall'ingresso in campo per la sfida al Genoa: "Buona serata, è vero che abbiamo perso tre delle ultime quattro partite ma noi impariamo. Sappiamo di affrontare una squadra difficile ma anche cosa dobbiamo fare, dopo aver passato un Natale sereno".
