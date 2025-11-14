Modena, Di Mariano: "Il mio impiego in campo? Decide mister Sottil, sono a disposizione"

Intervenuto durante un incontro con i tifosi allo store del Modena, Francesco Di Mariano ha parlato ai microfoni de Il Resto del Carlino, soffermandosi sul pareggio di Frosinone e sul suo momento personale.

"Noi giochiamo sempre per vincere, quindi un po’ di rammarico c’è per non aver portato a casa i tre punti. Ma per come si era messa la partita dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno: alla fine il pari è un risultato da accettare, anche se forse avremmo meritato qualcosa in più".

L’esterno gialloblù si dice entusiasta della nuova esperienza: "A Modena mi sto trovando benissimo. Conoscevo la regione, ma non la città: è stata una scoperta bellissima. Non sarà una piazza enorme, ma il calore dei tifosi è incredibile e si sente in ogni partita nel nostro fortino. È un tifo di grande intensità e qualità".

Sul suo impiego e sul primo gol in gialloblù, Di Mariano non fa drammi: "Decide l’allenatore, io sono sempre a disposizione, sia dall’inizio che a gara in corso. Il segreto adesso è rimanere equilibrati e pensare partita per partita. Il primo gol? Mi manca, certo. Contro l’Empoli l’avevo trovato e secondo me era anche regolare, ma mi è stato annullato. Non lo vivo come un’ossessione: se non segno io e la squadra vince, va benissimo così".