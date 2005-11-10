Modena, frattura del setto nasale per Consiglio: intervento riuscito
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:33Serie B
autore Daniel Uccellieri
03.11.2026 19:33Serie B
Il portiere del Modena si è fratturato il setto nasale durante l'allenamento. Intervento riuscito, tornerà presto a disposizione di Galloppa.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
In seguito a uno scontro di gioco avvenuto nel corso dell’allenamento odierno, il portiere gialloblù Leonardo Consiglio ha rimediato la frattura del setto nasale, già ridotta direttamente in Pronto Soccorso. L’intervento è perfettamente riuscito, Leonardo a breve tornerà a disposizione di mister Galloppa.
Altre notizie Serie B
Oggi
19:18 Serie B
Sampdoria, Verschaeren ai box per un risentimento muscolare: Lauritsen verso il rientro
17:33 Serie B
Benevento, lesione al tendine del bicipite femorale per Pierozzi: operazione in Finlandia, stop di 5 mesi
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi