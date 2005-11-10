Sampdoria, Verschaeren ai box per un risentimento muscolare: Lauritsen verso il rientro
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Daniel Uccellieri
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03.11.2026 19:18Serie B
Risentimento al flessore della coscia destra per Verschaeren, già al lavoro per recuperare. Lauritsen è ancora fermo per bronchite.
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© foto di Federico Serra
La Sampdoria deve fare i conti con un nuovo problema fisico per Yari Verschaeren. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, mentre Tobias Lauritsen, ancora alle prese con la bronchite, dovrebbe tornare ad allenarsi nel corso della settimana.
Sampdoria, gli esami confermano il risentimento muscolare per Verschaeren
L’U.C. Sampdoria comunica che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata odierna il calciatore Yari Verschaeren hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Il centrocampista ha già intrapreso il percorso di recupero.
Ancora indisponibile, causa bronchite, l’attaccante Tobias Lauritsen che dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra nel corso della settimana.
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