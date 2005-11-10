Torino, Aboukhlal sommerso dagli insulti social dopo l’infortunio di Raimondo

Nuovo, brutto episodio via social nel mondo del calcio. Dopo aver capito l'intentità dell’infortunio subito da Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, il profilo Instagram di Zakaria Aboukhlal, calciatore marocchino del Torino, è stato invaso da insulti, in parte anche razzisti, e da minacce.

Il post invaso di commenti

Il bersaglio è l’ultimo post pubblicato dal giocatore, che da ieri è pieno di messaggi violenti. Aboukhlal è stato il protagonista dell’intervento falloso sulla caviglia sinistra di Raimondo durante Frosinone-Torino. Tra i commenti ci sono frasi come “falegname, vai a lavorare”, “ritirati” e “rovini la carriera alla gente”. Altri messaggi, ancora più pesanti, è meglio non riportarli.

Le scuse subito dopo il match

Il tono degli attacchi stride con quanto dichiarato dallo stesso Aboukhlal al termine della partita. Il giocatore del Torino si era infatti scusato subito, con parole chiare: “Mi dispiace per Raimondo, non volevo certo fargli male”. Un chiarimento arrivato a caldo, che non ha però fermato i commenti sui social.