Inter, Chivu: "Ambiente ostico, Spence è pronto per fare una partita di qualità"
Marco Pieracci
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Feyenoord: "Ambiente ostico, loro in casa sono una squadra che mette intensità trascinata dal pubblico. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le avversità, senza affrontare certe situazioni con leggerezza, non possiamo permetterci di affrontarle senza motivazioni e determinazione".
Come si esce dalla pressione del Feyenoord?
"Con la qualità, con intensità di andare in appoggio il prima possibile e con il lavoro sulle fasce dei quinti che devono portarla con i tempi giusti agli attaccanti. Sono situazioni di campo, non sappiamo sapere cosa potrà accadere ma dobbiamo essere pronti ad affrontarle".
La conferma di Spence?
"Spence è pronto per fare altri novanta minuti di qualità".