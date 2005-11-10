Barcellona-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Flick con Yamal, Fermin, Gordon e Raphinha
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:18Serie A
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03.11.2026 20:18Serie A
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Partita non banale al Camp Nou tra il Barcellona e l'Aston Villa valida per la quarta giornata di League Phase di Champions. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Joao Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, Farinas; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha. A disposizione: Szczesny, Livakovic, Balde, Gavi, Jesus, Adeyemi, De Jong, Bernal, Abdelkarim, Goren, Guillem Victor, Alex Campos. Allenatore: Hansi Flick.
Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson. A disposizione: Bizot, Wright, Harwood-Bellis, Mings, Barkley, Garnacho, Abraham, Mbaye, Goretzka, Alysson, Hemmings. Allenatore: Unai Emery.
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