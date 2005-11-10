Juventus, le cifre degli acquisti: 100 mila euro fra David e Joao Mario. Openda il più caro

La Juventus ha speso 131,8 milioni di euro nella stagione 2025-26 per il mercato in entrata. Openda è l'operazione più onerosa, seguito da Francisco Conceição e Zhegrova. Il valore dei diritti acquisiti comprende anche premi e oneri accessori.

Aumento netto del capitale investito

È salito fino ari a 107,2 milioni. Il risultato deriva da acquisizioni e incrementi per 131,8 milioni, a fronte di cessioni per 24,6 milioni, considerate al valore contabile netto dei diritti ceduti. L'operazione più importante è stata quella relativa a Loïs Openda, arrivato dal Lipsia. Il prezzo indicato è di 42,75 milioni di euro, mentre il valore del diritto contabilizzato secondo i criteri IFRS, comprensivo di oneri e premi, è pari a 42,45 milioni. Il contratto ha durata quinquennale e sono previsti ulteriori bonus fino a 4 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Al secondo posto c'è Francisco Conceição, acquistato dal Porto per 32 milioni. Il valore del diritto iscritto a bilancio è di 30,9 milioni, con un contratto di cinque anni. La terza operazione è quella di Edon Zhegrova, arrivato dal Lille per 15 milioni. Il valore contabile del diritto, comprensivo degli oneri e dei premi, è di 14,77 milioni. Anche in questo caso il contratto ha durata quinquennale e sono previsti bonus fino a 3 milioni.

Joao Mario come Jonathan David

Il bilancio riporta poi l'acquisizione definitiva di João Mário dal Porto, con un prezzo di 12 milioni. Jonathan David è stato invece tesserato senza un prezzo di acquisto indicato, ma con 12,1 milioni di oneri accessori sostenuti per il suo arrivo. Infine, Jérémie Boga è stato riscattato dal Nizza per 4,75 milioni. Il valore contabile IFRS è pari a 5,4 milioni. Il diritto era stato acquisito inizialmente in prestito fino al 30 giugno 2026, con un'opzione di acquisto che la Juventus ha esercitato nel mese di giugno.