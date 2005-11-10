Empoli, problemi fisici per Cauz e Monaco: da valutare i tempi di recupero
Daniel Uccellieri
L'Empoli deve fare i conti con due infortuni in casa azzurra. Gli esami strumentali effettuati su Cristian Cauz e Salvatore Monaco hanno evidenziato lesioni alla gamba destra: per entrambi è già iniziato il percorso riabilitativo, mentre i tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione clinica.
Il comunicato dell'Empoli
Empoli Football Club comunica che nella giornata odierna sono stati eseguiti gli esami strumentali sui calciatori Cristian Cauz e Salvatore Monaco.
Cauz ha riportato una lesione di medio grado al gemello mediale destro, mentre per Monaco è stata riscontrata una lesione da trauma diretto al retto femorale destro.
Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro, con i tempi di recupero che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.