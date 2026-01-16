Modena, Sottil: "Da Pescara in poi, più cazzuti e vincenti: è arrivata l'ora di farlo"

"Quello che faccio, con i ragazzi, è lavorare, perché dobbiamo fare qualcosa in più, ma in questo periodo ci vedo anche la rogna, che è altra cosa dalla sfortuna e, per me, esiste. È difficile giustificare i numeri della partita di Padova con le immagini che tutti vedete, ma al netto di ciò, io vedo un Modena che gioca bene a calcio e che adesso ha una sana incazzatura. Non vedo una squadra in crisi": esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa di due giorni la sfida al Pescara, il tecnico del Modena Andrea Sottil, che prima di addentrarsi sul match fa un punto della situazione dopo le 5 sconfitte nelle ultime 6 gare dei suoi.

Prosegue poi: "La proprietà è allineata con ciò che ho detto, hanno fiducia in ciò che abbiamo fatto e in ciò che facciamo, e in una proprietà seria come questa le cose le diciamo in faccia. Certo, potevamo avere qualche punto in più, ma lo sguardo del club è nel complesso, e il messaggio che è passato è che stiamo facendo un grande lavoro. E io son certo che torneremo a essere più sporchi, più cattivi, e di conseguenza vincenti: io sono testardo, devo trovare soluzione e lo farò, anche perché la squadra è dalla mia parte, ho un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare. Ma si deve essere più cazzuti e vincenti, è arrivata l'ora di farlo".

La nota conclusiva è poi al match contro la compagine abruzzese: "Nessuno sottovaluta il Pescara, non lo facciamo perché non lo facciamo mai con nessuno, la classifica in questo campionato non conta, tutti i turni sono aperti. E i tifosi abruzzesi sanno dare l'energia giusta. Non so se recupereremo Sersanti, ha un problema un po' delicato, ma se non è per questa alla prossima è dentro. Defrel è invece recuperato, qualche acciacco, in un contrasto con Della Valle ha subito un colpo al ginocchio ma non è preoccupante: per il resto con tutti dentro".