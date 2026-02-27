Moncini gela Marassi: il Bari è in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 al 45°
Il Bari chiude in vantaggio il primo tempo dello scontro diretto contro la Sampdoria che va in scena questa sera a Marassi. Dopo una buona partenza dei padroni di casa, palo di Henderson dopo 4’ ew doppia occasione al 22’ con Begic e Cicconi, è però il Bari a fare male con Moncini bravo a sfruttare un assist di Esteves per battere Ghidotti. Un vantaggio che rinfranca la squadra di Longo capace di andare vicino al raddoppio ancora con Moncini, tiro fuori di poco, e Piscopo, deviazione sopra la traversa di Ghidotti, a ridosso del fischio che mette fine alla prima frazione.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-1
26’ Moncini
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese