Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato

Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionatoTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 18:07Serie A
Simone Bernabei

La Lega Serie A, dopo i sorteggi degli ottavi di finale delle Coppe Europee, ha definito date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata.

28^ GIORNATA
06/03/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Torino DAZN
07/03/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Como DAZN
07/03/2026 Sabato 18.00 Atalanta-Udinese DAZN
07/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Pisa DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 12.30 Lecce-Cremonese DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Verona DAZN
08/03/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma DAZN
08/03/2026 Domenica 18.00 Genoa-Roma DAZN/SKY
08/03/2026 Domenica 20.45 Milan-Inter DAZN
09/03/2026 Lunedi 20.45 Lazio-Sassuolo DAZN/SKY

29^ GIORNATA
13/03/2026 Venerdì 20.45 Torino-Parma DAZN/SKY
14/03/2026 Sabato 15.00 Inter-Atalanta DAZN
14/03/2026 Sabato 18.00 Napoli-Lecce DAZN
14/03/2026 Sabato 20.45 Udinese-Juventus DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 12.30 Verona-Genoa DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Pisa-Cagliari DAZN
15/03/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Bologna DAZN
15/03/2026 Domenica 18.00 Como-Roma DAZN/SKY
15/03/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan DAZN
16/03/2026 Lunedi 20.45 Cremonese-Fiorentina DAZN

30^ GIORNATA
20/03/2026 Venerdì 18.30 Cagliari-Napoli DAZN
20/03/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese DAZN/SKY
21/03/2026 Sabato 15.00 Parma-Cremonese DAZN
21/03/2026 Sabato 18.00 Milan-Torino DAZN
21/03/2026 Sabato 20.45 Juventus-Sassuolo DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 12.30 Como-Pisa DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Verona DAZN
22/03/2026 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN
22/03/2026 Domenica 18.00 Roma-Lecce DAZN/SKY
22/03/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Inter DAZN

Articoli correlati
Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"... Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"
Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con... Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere... Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere Como"
Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza... TMWDietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra... Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra
Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"... Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"
Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"... Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"
Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter... Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter
Lecce, i convocati di Di Francesco per il Como: nessuna novità, c’è Gandelman Lecce, i convocati di Di Francesco per il Como: nessuna novità, c’è Gandelman
Verona, i convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini e Valentini,... Verona, i convocati di Sammarco per il Napoli: rientrano Gagliardini e Valentini, out Lovric
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
4 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
5 Giuntoli ha azzeccato tre colpi, Comolli zero. La Juventus non ha nuovi titolari
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine top news n.1 Serie A, date e orari dalla 28^ alla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Il bomber norvegese e una squadra che vale meno di Kean: Fiorentina, alla scoperta del Rakow
Immagine top news n.3 Conference League, la Fiorentina evita lo Strasburgo e pesca il Rakow. Il tabellone degli ottavi
Immagine top news n.4 Roma-Bologna, com'è andato l'unico precedente stagionale. Italiano avanti su Gasperini
Immagine top news n.5 Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern
Immagine top news n.6 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
Immagine top news n.7 Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.2 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.3 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.4 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caqueret: “Serie A come una partita a scacchi. Fabregas mi ha dato la voglia di scegliere Como"
Immagine news Serie A n.2 Dietrofront Napoli, Anguissa non sarà convocato contro il Verona: è prevalsa la prudenza
Immagine news Serie A n.3 Anche l'Atletico Madrid su Stankovic, ma l'Inter vanta un doppio diritto di recompra
Immagine news Serie A n.4 Fabregas sul pizzino per Vojvoda a Torino: "Una cazzata, volevo parlare con Da Cunha"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"
Immagine news Serie A n.6 Valentin Carboni, che sfortuna: grave infortunio per il talento di proprietà dell'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, mossa a sorpresa di Bianco: Colpani giocherà come quinto di centrocampo
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Ad Avellino si ferma Pandolfi: l'attaccante potrebbe saltare le prossime tre gare
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Adorante a rischio per un problema alla schiena. Chi affiancherà Yeboah in attacco?
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Brugman sul Palermo: "Dobbiamo temere più noi stessi dei rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Morrone: “Vicenza promosso, playoff una B2. Salernitana? Cosmi è una garanzia con Faggiano”
Immagine news Serie C n.2 "Se non siete all'altezza della Salernitana, fatevi da parte". Gli ultras all'attacco della proprietà
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Pasini vola a Sanremo per consegnare una maglia a Francesco Renga
Immagine news Serie C n.4 La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi
Immagine news Serie C n.6 Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco esterno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Galli premiata con lo scarpino di bronzo: "Nessun risultato si ottiene senza squadra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…