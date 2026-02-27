Serie B, colpaccio Bari a Marassi: Moncini e Bellomo stendono la Sampdoria
Una vittoria pesante e importante che riapre i giochi in chiave salvezza e ritira dentro anche quella Sampdoria che sembrava essere riuscita a tirare un po' fuori la testa dalle sabbie mobili. È quella conquistata dal Bari questa sera a Marassi grazie a un gol per tempo.
Dopo una buona partenza dei padroni di casa, palo di Henderson dopo 4’ ew doppia occasione al 22’ con Begic e Cicconi, è però il Bari a fare male con Moncini bravo a sfruttare un assist di Esteves per battere Ghidotti. Un vantaggio che rinfranca la squadra di Longo capace di andare vicino al raddoppio ancora con Moncini, tiro fuori di poco, e Piscopo, deviazione sopra la traversa di Ghidotti, a ridosso del fischio che mette fine alla prima frazione.
Nella ripresa è la Sampdoria a rendersi subito pericolosa con un provvidenziale salvataggio di Maggiore sulla linea che tiene a galla il Bari. Col passare dei minuti la gara prosegue sul filo dell’equilibrio senza che i due club riescano a farsi male. Solo l’ingresso di Pafundi sembra risvegliare i doriani con l’attaccante che due volte va vicino al pari , ma nel momento di massima pressione blucerchiata arriva la doccia ghiacciata con Bellomo bravissimo a fare tutto da solo partendo dalla propria metà campo per battere poi Ghidotti dal limite dell’area per il 2-0 definitivo.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Monza 57*
Venezia 56
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29*
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25*
Bari 25*
Pescara 18
* una gara in più
