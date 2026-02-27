Serie B, colpaccio Bari a Marassi: Moncini e Bellomo stendono la Sampdoria

Una vittoria pesante e importante che riapre i giochi in chiave salvezza e ritira dentro anche quella Sampdoria che sembrava essere riuscita a tirare un po' fuori la testa dalle sabbie mobili. È quella conquistata dal Bari questa sera a Marassi grazie a un gol per tempo.

Dopo una buona partenza dei padroni di casa, palo di Henderson dopo 4’ ew doppia occasione al 22’ con Begic e Cicconi, è però il Bari a fare male con Moncini bravo a sfruttare un assist di Esteves per battere Ghidotti. Un vantaggio che rinfranca la squadra di Longo capace di andare vicino al raddoppio ancora con Moncini, tiro fuori di poco, e Piscopo, deviazione sopra la traversa di Ghidotti, a ridosso del fischio che mette fine alla prima frazione.

Nella ripresa è la Sampdoria a rendersi subito pericolosa con un provvidenziale salvataggio di Maggiore sulla linea che tiene a galla il Bari. Col passare dei minuti la gara prosegue sul filo dell’equilibrio senza che i due club riescano a farsi male. Solo l’ingresso di Pafundi sembra risvegliare i doriani con l’attaccante che due volte va vicino al pari , ma nel momento di massima pressione blucerchiata arriva la doccia ghiacciata con Bellomo bravissimo a fare tutto da solo partendo dalla propria metà campo per battere poi Ghidotti dal limite dell’area per il 2-0 definitivo.

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B, 27ª GIORNATA

Venerdì 27 febbraio

Monza – Virtus Entella 2-0

62’ Azzi, 90’+1’ Pessina

Sampdoria – Bari 0-2

26’ Moncini, 90’ Bellomo

Sabato 28 febbraio

Ore 15:00 - Empoli – Cesena

Ore 15:00 - Modena – Padova

Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia

Ore 17:15 - Spezia – Reggiana

Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia

Domenica 1° marzo

Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone

Ore 15:00 - Pescara – Palermo

Ore 17:15 - Mantova – Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Monza 57*

Venezia 56

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Avellino 29

Sampdoria 29*

Reggiana 26

Mantova 26

Spezia 25

Virtus Entella 25*

Bari 25*

Pescara 18

* una gara in più